Nella residenza sanitaria Orengo Demora, di Borgomaro, 68 degenti su 75 sono risultati positivi al coronavirus. Anche 6 dipendenti risultano contagiati. Al momento non si segnalano decessi. “Non si sa se il virus è entrato da un paziente che è stato in ospedale o da un dipendente” dice il sindaco di Borgomaro, Massimiliano Mela.

Borgomaro, 68 anziani su 75 positivi al Coronavirus in una residenza sanitaria