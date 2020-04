La Direzione Sanitaria dell’Ospedale San Martino segnala 6 decessi, anche per infezione da Covid-19: Di un paziente nato e residente ad Arenzano di 78 anni, presso il Padiglione 10. Di un paziente nato a Caserta e residente a Genova di 85 anni, presso il Padiglione 10. Di un paziente nato a Lavagna e residente a Genova di 76 anni, presso il Padiglione 12. Di una paziente nata e residente a Genova di 67 anni, presso il Pronto Soccorso. Di un paziente nato e residente a Genova di 80 anni, presso il Padiglione 12. Di un paziente nato e residente a Genova di 95 anni, presso il Padiglione 12.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta