· una donna di anni 79, ricoverata in Pneumologia (ospedale San Bartolomeo di Sarzana), residente nel comune di Sarzana e deceduta il 31/03/2020

Inoltre, sono deceduti nella mattina di ieri, 31 marzo (non compresi nella nota decessi del 31 marzo): · una donna di anni 78, ricoverata in Malattie Infettive (ospedale Sant’Andrea La Spezia) residente nel comune di La Spezia e deceduta il 31/03/2020

· una donna di anni 95, ricoverata in Pneumologia (ospedale San Bartolomeo di Sarzana), residente nel comune di Santo Stefano di Magra (SP) e deceduta il 01/04/2020

· un uomo di anni 85, ricoverato in Pneumologia (ospedale San Bartolomeo di Sarzana), residente nel comune di La Spezia e deceduto il 31/03/2020

· una donna di anni 88, ricoverata in Medicina d’Urgenza (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di La Spezia e deceduta il 31/03/2020

· un uomo di anni 85, ricoverato in Pneumologia (ospedale San Bartolomeo di Sarzana), residente nel comune di Sarzana (SP) e deceduto il 31/03/2020

· una donna di anni 79, ricoverata in Malattie Infettive, (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di La Spezia e deceduta il 31/03/2020

La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 di La Spezia segnalano 6 decessi di pazienti COVID-19 positivi (avvenuti tra le ore 14 del 31 marzo e le ore 14 di oggi, 1° aprile), si tratta di: · un uomo di anni 95, ricoverato in Medicina (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di La Spezia, e deceduto il 31/03/2020