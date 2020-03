Marco Damele, imprenditore agricolo e Enrico Amalberti, legale, ( FDI ) esprimono con una lettera aperta il loro pensiero sulla emergenza COVID-19 e la gravissima situazione in cui versano tutti gli autonomi (e non solo): ” Siamo in guerra. Questa è la frase che ogni Nazione mondiale sta ripetendo come un mantra. Ed allora, Noi rispondiamo “combattiamo”. Alziamo i toni nei confronti di Chi rappresenta le Nostre categorie di appartenenza. L’appello è rivolto anche ai commercianti ed a tutti i liberi professionisti, al fine di insistere per una modifica al decreto “Cura Italia” che ha posto in secondo piano il settore agrario, l’avvocatura ed ogni altra partita I.V.A., nonché molti dipendenti. Fate come Noi, che abbiamo rivolto con p.e.c. ( e con la presente rinverdiamo ) un rispettoso e fermo appello ai Presidenti di Cassa Forense, C.N.F. , C.I.A., Coldiretti e Confagricoltura, rinnovando i ringraziamenti per l’impegno già fin qui profuso, affinché incrementino gli sforzi per dialogare con il Governo perché renda più equilibrato il decreto legge. Seicento euro sono una elemosina ed attualmente molte categorie di autonomi ( commercianti, agricoltori, floricoltori, avvocati, commercialisti, ingegneri etc. ) sono ammesse solo in parte a questo beneficio. Noi non ci stiamo. Siamo Italiani.

Peraltro, è notizia di oggi che sarebbero stati stanziati 50.000.000 di euro a sostegno delle imprese tunisine: Cassa depositi e prestiti abbia versato 50 milioni di euro (circa 157 milioni di dinari) a titolo di credito d’aiuto alla Banca Centrale tunisina, somma è destinata a sostenere le imprese tunisine. Fonte agenzia Reuters, 21,5 milioni alla Bolivia e 200 mila alla Somalia. Facciamoci sentire.

Questo è il momento di dimostrare concreta capacità di agire verso l’interesse dell’Italia intera.”

Correlati