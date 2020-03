Nell’ultima giornata in Italia si sono verificate 662 morti di pazienti positivi al Coronavirus. In totale dall’inizio del contagio sono morte 8165 persone nella nostra penisola. I casi attualmente positivi nel complesso sono 62013. In isolamento domiciliare 33648, mentre 24753 sono ricoverati con sintomi. I pazienti in terapia intensiva sono 3612. I guariti in totale sono 10361.

