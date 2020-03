Il Decreto Legge andrà a regolare anche i rapporti tra stato e regioni nella gestione della crisi in corso le regioni potranno adottare nei limiti delle loro competenze provvedimenti anche più restrittivi rispetto alle vigenti

Il premier Giuseppe Conte ha smentito che le attuali restrizioni siano prorogate fino al 31 Luglio spiegando che tale data è quella di riferimento per l’ emergenza sanitaria che il governo aveva adottato già lo scorso 31 Gennaio per 6 mesi dopo la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza sanitaria a livello mondiale.