Dopo i casi di anziani positivi al Coronavirus nella casa di riposo “San Secondo” di Ventimiglia ed al pensionato “imperia” nel capoluogo, se ne sono registrati altri al Piccolo Cottolengo Don Orione di Sanremo ed alla casa di riposo “Ardoino Morelli” di Diano Marina. Al Don Orione due interi reparti sono stati messi in quarantena ed i dipendenti non torneranno a casa (con isolamento esteso alle loro famiglie), mentre a Diano si sono registrati due casi di Coronavirus, come scrivono Ferrari e Gavino su “La Stampa”.

