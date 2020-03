Nelle ultime 24 ore in Italia sono morte 651 persone, positive al Coronavirus. Si è dunque registrato un calo rispetto al giorno precedente quando i decessi erano stati 793. In totale i morti in Italia, dopo l’inizio del contagio sono stati 5476. Il totale dei casi positivi è 46638, con un incremento di 3957. In isolamento domiciliare 23.783 persone, 19846 sono ricoverate e 3009 (6%) sono in terapia intensiva. Le persone guarite sono 7024 (952 in più),

