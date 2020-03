Nelle ultime 24 ore in Italia sono morte 793 persone positive al Coronavirus. Il totale dei decessi arriva a 4825. I casi positivi sono 42681, con un aumento di 4821. Tra loro 22116 in isolamento domiciliare, 17708 ricoverati e 2857 in terapia intensiva. I guariti in totale sono 6072, con un incremento di 943

