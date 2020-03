Emergenza Coronavirus, Intesa San Paolo stanzia 15 miliardi a disposizione delle imprese italiane

Per affiancare le imprese di tutti i settori economici, fornendo la liquidità necessaria per superare la fase economica di crisi, Intesa Sanpaolo mette a disposizione due misure, alternative o cumulabili, per un importo complessivo di 15 miliardi di euro