Ad ora all’Ospedale San Martino di Genova sono 36 i ricoverati in Malattie Infettive, 25 in Rianimazione, 20 al Padiglione 10. Pronta e attrezzata l’area di cui vi abbiamo dato nuove ieri, valutazioni in corso preventive su altri nuovi padiglioni.

· 4 tra ieri pomeriggio e stamani i dimessi da Malattie Infettive, dove il turnover è continuo.

I. Il più giovane ricoverato ad oggi a Malattie Infettive ha 38 anni, paziente complesso con pregresse patologie.

II. Il più anziano ad oggi ricoverato a Malattie Infettive ha 92 anni.