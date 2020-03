Mascherine e guanti sanitari, un maglione e diverse magliette sono stati rubati alla pubblica assistenza “Ospedaletti Emergenza” di Ospedaletti. Si teme che le magliette e il maglione siano stati sottratti per indossarli per andare a commettere truffe. I carabinieri ribadiscono che se qualcuno dovesse telefonare o citofonare a casa, offrendo tamponi, bisogna subito avvertire le forze dell’ordine.

