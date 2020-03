Nella serata di ieri i governi prima Francese e poi del Principato hanno deciso di assumere le misure di emergenza che il nostro paese ha messo in atto da qualche giorno. Chiuse scuole e tutte le attività non essenziali ( Bar Cinema Teatri Discoteche negozi ecc) aperti alimentari e farmacie.

Ora i tre governi dovranno trovare una soluzione per i frontalieri in questo momento infatti i nostri connazionali impiegati in larga parte nei settori essenziali dei due paesi ( Francia e Monaco) che ogni giorno viaggiano sui convogli, tra L’altro ridimensionati in numero proprio per emergenza, ferroviari ammassati e senza le previste protezioni così come sul lavoro almeno leggendo le testimonianze rese da molti di loro sui social. Chiudere tutto consentendo un simile viavai è un controsenso abbastanza palese.