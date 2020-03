Persone in sorveglianza attiva: totale 1.504. Di cui:

Al domicilio si trovano complessivamente 107 persone positive al Covid-19 (49 in meno rispetto a ieri)

Evangelico – 29 (8 in Terapia Intensiva)

Galliera – 62 (7 in Terapia Intensiva)

San Martino – 66 (19 in Terapia Intensiva)

Asl5 – 26 (8 in Terapia Intensiva)

Asl4 – 4 (2 in Terapia Intensiva)

Asl2 – 43 (12 in Terapia Intensiva)

Asl1 – 28 (di cui 6 in Terapia Intensiva)

Sono 434 (108 in più rispetto a ieri) i casi positivi di coronavirus in Liguria. Di questi, 275 sono ospedalizzati mentre 107 sono al proprio domicilio. I decessi sono ad oggi complessivamente 27 (esclusi i due tamponi positivi su salme).

