Si intensifica il livello d’allerta nazionale sul Coronavirus, emergenza che sta causando enormi danni alle imprese e conseguentemente all’occupazione dei lavoratori artigiani impossibilitati a svolgere la normale attività: CNA e le altre Associazioni di categoria hanno siglato un Accordo Interconfederale a sostegno dell’utilizzo degli strumenti della Bilateralità da parte di aziende e lavoratori.

In applicazione del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA), le Parti Sociali hanno introdotto uno specifico intervento di integrazione e sostegno del reddito connesso alle sospensioni dell’attività aziendale determinate dall’emergenza Coronavirus, pari a venti settimane nell’arco del biennio mobile, per i casi di sospensione delle attività lavorative determinate dall’epidemia.

Sono esclusi dal campo di applicazione le imprese che adottano i CCNL dell’edilizia in quanto organizzate in altri fondi.

L’ammontare dell’assegno ordinario previsto dal Fondo è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore (sino ad un massimale lordo di € 1199,72).

Il sistema informativo prevede l’introduzione di una specifica causale “Covid-19 – Coronavirus” ed è stato predisposto da parte del Fondo un apposito modello semplificato di accordo sindacale con possibilità di sottoscrizione telematica.

Il periodo indennizzato sarà, inizialmente dal 26.02.2020 al 31.03.2020.

“L’accordo prevede ampie prestazioni e le garantisce a tutte le imprese artigiane, ovunque collocate sul territorio nazionale.”, dichiara Luciano Vazzano, Segretario territoriale CNA Imperia. E continua, “Facciamo appello alle imprese artigiane con dipendenti e, in un’ottica di piena collaborazione, ai consulenti del lavoro che gestiscono i relativi rapporti di lavoro affinché ci contattino al più presto possibile. Sono previsti alcuni adempimenti preliminari per accedere al Fondo ed è necessario intervenire tempestivamente per risolvere l’emergenza economica e sociale che sta piano piano accompagnando quella sanitaria.”

“Come CNA, sempre operativi, continueremo a monitorare l’evoluzione della situazione, anche al fine di comprendere come le nostre prestazioni ed i nostri servizi possano essere integrati a supporto delle misure che saranno messe in campo dal Governo.”, conclude Vazzano.

Per informazioni sulle integrazioni del reddito, contattare i seguenti recapiti:

CNA Sede territoriale di Sanremo, tel 0184/500309 – paghe@im.cna.it – infopaghe@im.cna.it