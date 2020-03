A Imperia Porto Maurizio un barista è stato denunciato per non avere rispettato le regole relative al contagio da Coronavirus. Mercoledì sera l’uomo ha servito aperitivi nel suo locale dopo le 18 ed alle 19.15 sono intervenuti i vigili. Il barista rischia sino a 3 mesi di carcere, un’ammenda fino a 206 euro e la sospensione della licenza da 5 giorni ad un mese intero, come scrive Andrea Pomati su “La Stampa”.

