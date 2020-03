A Sanremo due medici sono stati contagiati dai Coronavirus ed un altro medico è in quarantena. I due contagiati, in servizio al “Borea” erano entrati in contatto con il paziente di Bussana, che era stato al Pronto Soccorso per una peritonite e poi era deceduto e risultato positivo al Coronavirus, il terzo dottore è il medico di base che si occupava di quel paziente. I due medici ricoverati sono in buone condizioni, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

