La Sampdoria informa che il calciatore Manolo Gabbiadini è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19, ha qualche linea di febbre, ma sta bene. La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa. L’attaccante blucerchiato, originario, di Bergamo, una tra le zone più esposte al contagio, è il secondo calciatore di serie A positivo al Coronavirus dopo Daniele Rugani, difensore della Juventus

