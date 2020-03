Nell’ambito delle riorganizzazioni in atto per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, l’ASL1 comunica che, da questa sera, il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Sanremo sarà temporaneamente trasferito all’Ospedale di Imperia.

