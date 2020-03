Sono giorni contraddittori ed altresì d’angoscia questi, sono giorni in cui i ritmi e le abitudini del quotidiano stanno mutando sensibilmente e, come per ogni cambiamento, provocando stress a livello conscio ed inconscio. La poetessa, fotografa e critica d’arte imperiese Giulia Quaranta Provenzano proprio in tal periodo folle di Coronavirus, di tragica realtà deformata ha deciso di raccontare meglio – rispetto a quanto fatto in precedenza – alla Redazione di Riviera Press quella che grazie all’Associazione no profit “Articoli Liberi” si è da due anni concretizzata quale, anche, sua ‘mission’.

<<Ho conosciuto Frank Iodice, che mi ha fatto approcciare al progetto (che lo vede coinvolto in prima persona) di diffusione di libri soprattutto in Paesi disagiati e ove non vi è pari opportunità di accesso alla Cultura, in modo del tutto fortuito ed inaspettato – recensendo il suo interessante romanzo “La meccanica dei sentimenti”. Devo dunque a lui la possibilità fornitami di essere parte costitutiva e contributiva di una tanto fondamentale missione>> esordisce Giulia. La Quaranta Provenzano così spiega <<Ecco, se ho deciso di pubblicare con gli amici di Nizza è in quanto io stessa, da sempre, sostengo l’imprescindibilità e l’importanza della lettura! Tale importanza appunto l’ho esperita sulla mia pelle, io che – prima ancora di essere una scrittrice – sono stata già da bambina un’appassionata e curiosa lettrice>>.

La trentenne originaria d’Imperia poi aggiunge e chiarifica <<Leggere fin dall’infanzia mi ha permesso di alimentare in un periodo performante, oltre che continuamente, la capacità di provare meraviglia ed un marcato ed imo interesse per ciò che va oltre il superficiale, il concreto, il visibile. Leggere già da piccolina ha fatto sì che allenassi al meglio la famigliarità ad un allenamento di primario arricchimento come quello d’approfondimento, di uso alla ricerca, alla verifica, alla verità, alla fantasia inoltre e specialmente… e all’ascolto e all’analisi attenta perché non veicolata da immagini forvianti e da dati “preconfezionati” a tracciare percorsi in una certa misura obbligati o quanto meno più comodi perché battuti>>.

Infine Giulia conclude <<Il padre di mio papà ripeteva sovente che le piantine vanno raddrizzate da piccole ed io penso che ciò sia vero in larga misura. Quel che voglio dire è che cioè trovo necessario promuovere e favorire possibilità e attività quali la lettura proprio a partire dai bambini, perché abituarli e far prendere loro confidenza con i libri farà sì che non dimentichino mai cosa significhi averne intimità>>.