La Direzione Sanitaria dell’Ospedale San Martino di Genova trasmette il bollettino aggiornato della situazione attuale riferita ai ricoveri per Covid-19 che sono 18:

In Malattie Infettive sono 11, 3 i pazienti sospetti in loco e in attesa di tampone.

I ricoverati:

– Uomo 79 anni in condizioni critiche ma stabili

– Uomo di 78 anni in discrete condizioni

– Uomo di 76 anni febbrile in discrete condizioni

– Donna di 73 anni in miglioramento clinico, con potenziale dimissione prossima settimana

– Uomo di 49 anni in buone condizioni generali, con dimissione programmabile

– Donna di 64 anni in respiro con ossigeno in condizioni stabili

– Uomo 72 anni in condizioni critiche ma stabili

– Uomo 61 in discrete condizioni generali

– Uomo 75 anni in lieve insufficienza respiratoria

– Uomo 75 anni in discrete e stabili condizioni generali, con dimissione possibile prossima settimana

– Donna di 69 anni in discrete condizioni

Sono 7 i pazienti in regime di ricovero presso Rianimazione, in assistenza ventilatoria invasiva, stabili nella loro gravità: un uomo di 79 anni, una donna di 85 anni, una donna di 90 anni, un uomo di 60 anni, una donna di 76 anni, un genovese di 73 anni e un uomo di 46 anni di Alassio.