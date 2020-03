Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, la scorsa notte la Polizia di Stato è intervenuta in via Tacito, nel quartiere Le Logge, a Ventimiglia.

Gli agenti della Squadra Volante sono riusciti a sorprendere, nella flagranza del reato, un 17enne tunisino ancora intento a smontare componenti meccaniche di un ciclomotore in sosta.

Nelle vicinanze gli operatori hanno trovato un altro motorino, parimenti danneggiato nella carrozzeria e mancante di alcune componenti interne.

Tutti e due i ciclomotori (della stessa marca ed entrambi di cilindrata 50cc) erano regolarmente parcheggiati e muniti di sistemi di sicurezza.

Il giovane tunisino, dopo essere stato fermato dagli operatori, ha reagito opponendo una forte resistenza e manteneva un atteggiamento ostile ed aggressivo per tutta la durata dell’operazione, prima a bordo dell’auto di servizio e poi negli Uffici di Polizia.

In Commissariato i poliziotti hanno appurato che lo straniero, gravato da precedenti di polizia per fatti dello stesso tipo di quelli commessi a Ventimiglia, si era recentemente allontanato da una comunità per minorenni nella provincia di Genova ove risiedeva.

Il 17enne è stato deferito alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Genova per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Correlati