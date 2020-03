All’ospedale di Imperia ignoti hanno rubato uno stock di mascherine protettive dalle sale operative. I Carabinieri, dopo aver raccolto le testimonianze degli addetti, stanno ora indagando sulla base della denuncia di furto da parte dell’Asl. Non è escluso che le mascherine siano finite in un commercio clandestino, su Internet, dove vengono battute all’asta, come scrive “La Stampa”.

