In Francia, per l’emergenza Coronavirus, il Governo ha invitato tutti a salutarsi senza stretta di mano e baci. All’ospedale L’Archet di Nizza sono ricoverate 7 persone positive al Coronavirus, tra cui un 15enne di ritorno a Venezia ed una 23enne del monegasco. A Nizza sono stati annullati il Mercato Internazionale dei professionisti dell’immobiliare e la Fiera di Nizza.

