In attesa di conoscere quando si tornerà ufficialmente a giocare nel girone A della serie D, la Sanremese questa mattina ha svolto un allenamento congiunto al Comunale con il Taggia, compagine locale che milita nel campionato di Promozione. Il test è stato effettuato a porte chiuse, seguendo le direttive imposte dal protocollo sulle manifestazioni sportive in seguito all’emergenza generata dalla diffusione del Coronavirus.

Mister Ascoli ha utilizzato tutti gli elementi a sua disposizione. Sono rimasti a riposo gli infortunati Pici e Maggi e in via precauzionale anche Caruso, Ponzio, Fenati e i giovani Martini e Pellicanó. Si sono allenati a parte Demontis e Gagliardini.

La sgambata è finita 5-1 per la Sanremese. A segno sono andati Likaxhiu (due volte), Scalzi (due volte, di cui una su rigore e una su punizione) e Spinosa (anche lui su calcio di rigore). Per il Taggia il gol della bandiera è stato realizzato da Cuneo.

La Sanremese riprenderà la preparazione martedì pomeriggio al Comunale.

