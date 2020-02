Oro per Christian Fiandrino dell’Archery Club Ventimiglia a 25 metri e record personale 547 punti a Peveragno (Cuneo), gara sui 25 metri organizzata dagli arcieri dell’Elice.

L’Archery Club Ventimiglia ha gareggiato con 14 arcieri ed è salita sul podio 12 volte.

Ecco i risultati:

Arco Olimpico Senior Femminile:

2° Cecilia Pastorino

3° Antonella Merigone

4° Alena Marchesi alla sua prima gara e prime di squadra

Arco Olimpico Senior Maschile:

1° Christian Fiandrino

4° Fabio Pavone

6° Filippo Ciaramitaro

e primi di squadra

Arco Olimpico Master Maschile:

6° Massimo Peirelli alla sua prima gara

Arco Olimpico Allievi Maschile:

1° Leonardo Taibi

Arco Compound Senior Maschile:

3° Mario Campagnolo

4° Alberto De Chiara alla sua prima gara

6° Alberto Occoni

e primi di squadra

Arco Compound Master Maschile

2° Enrico Lonis a un solo punto dal primo

3° Massimo Casanova Fuga

6° Michele Foti

e primi di squadra

Gli arcieri erano accompagnati dagli istruttori Ido Ferraldeschi e Laura Lorenzi i quali si ritengono molto soddisfatti dei risultati ottenuti. Allenare la sequenza, è il motore di tutta la nostra azione sportiva: deve essere creata in maniera conscia e attiva, in modo che il nostro corpo abbia la possibilità di muoversi esattamente come vogliamo e più meticoloso sarà il controllo, maggiore sarà la possibilità di controllare il più piccolo dettaglio e fare “centro”.