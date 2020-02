Alessandro Aceto, ragazzo di 17 anni è morto a Taggia per un’improvvisa reazione allergica. Il dramma si è verificato a casa della fidanzata, dove Alessandro, originario di Ceriana e residente a Castellaro, aveva trascorso il pomeriggio fermandosi per cena. Ha avuto problemi respiratori dopo aver mangiato un panino al salame. Alessandro era stato colpito da una crisi simile un anno fa. Sarebbe stato il lattosio nel salume ad innescare il problema degenerato drammaticamente, come scrive “La Stampa”.

