Sempre in Lombardia sono guarite altre tre persone.

Vi sono 3 deceduti si tratta sempre di persone ultraottantenni con patologie pregresse i decessi sono avvenuti tutti in Lombardia.

Vi sono 650 persone contagiate 3 nuovi casi ad Alassio tra i turisti e dipendenti dell’Hotel Bel Sit che sta in queste ore vedendo partire i turisti lombardi e piemontesi che proseguiranno la loro convalescenza nelle città di origine a casa propria.