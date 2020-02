I casi di coronavirus in Liguria sono saliti a 19. I 3 nuovi rispetto ai 16 già comunicati sono tutti legati al cluster di Alassio. Alle 18.30 in diretta sulla propria pagina Facebook Giovanni Toti comunicherà ogni ulteriore aggiornamento.

La collaborazione di tutti è importante per limitare il più possibile la diffusione del virus, per questo è bene ricordare alcune semplici indicazioni: se avete sintomi o siete stati a contatto con qualcuno proveniente dalla Cina o da una zona focolaio NON ANDATE in ospedale o dal vostro medico curante MA CHIAMATE il 112