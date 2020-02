È stata annunciata oggi la collaborazione fra Filippo Alborno, il manager sanremese che tanto sta facendo parlare di se e Doublemind, il rapper sanremese che dopo un periodo di inattività è pronto a tornare come protagonista nella scena rap emergente sotto la guida di Filippo.

“Doublemind è un ragazzo su cui ripongo molto fiducia, è intraprendente ed è pronto per mettersi completamente in gioco, mi ha colpito la sua passione per la musica e la cura per ogni dettaglio che ripone nei suoi prodotti. Abbiamo pronto un nuovo singolo che rappresenta un’innovazione nel panorama musicale rap in quanto dentro di se presenta sonorità house che vi faranno ballare tutti e per questo motivo sono sicuro che riscuoterà un grande successo, non vedo l’ora di poterlo annunciare”. Queste le parole del giovane manager visibilmente entusiasta per questo nuovo progetto musicale. Dunque le aspettative per il nuovo singolo di Doublemind, grazie anche alla garanzia che rappresenta ormai Filippo, sono alle stelle e non ci resta quindi che aspettare l’uscita del nuovo singolo che probabilmente avverrà per fine marzo/ inizio aprile.

