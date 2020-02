“In piazza De Ferrari, c’è stato un incontro positivo tra tutti i gruppi consiliari con i vertici della Giunta regionale. Più che affrontare le ragioni dell’ordinanza, che fa parte di una serie di iniziative che il Consglio dei Ministri ha consentito come ulteriori misure alle singole Regioni (che le stanno adottando), ci premeva ci fosse finalmente uno scambio con i vari gruppi politici sulle modalità della gestione di questa specifica fase dell’emergenza del coronavirus: bene che Toti si sia reso disponibile. Abbiamo altresì ottenuto da parte della presidenza di accogliere eventuali proposte e suggerimenti dei singoli gruppi, così da permettere possibili revisioni dell’ordinanza stessa. Sono poi state poste domande e approfondimenti che dovrebbero essere evasi in breve tempo: il quadro attuale, sicuramente delicato, richiede da parte di tutti la massima serietà senza però incorrere in alcun tipo di panico. Invitiamo la cittadinanza a documentarsi e seguire i canali ufficiali della Regione Liguria, che senz’altro diramerà gli aggiornamenti del caso. Come M5S, siamo disponibili ad accogliere le istanze dei cittadini e a inoltrarle alle istituzioni come da nostro mandato”.

Così, il Gruppo 5 Stelle in Regione Liguria a margine dell’incontro che si è tenuto oggi tra tutti i gruppi consiliari con Toti e Viale.

MoVimento 5 Stelle Liguria

