Rinviata la seconda edizione del Festival Nazionale della “Cucina con i fiori”, in programma dal 9 all’11 marzo a Sanremo nell’ambito di “Villa Ormond in fiore”

L’evento promosso da Fondazione Villa Ormond, Associazione Ristoranti Tavolozza e Crea Sanremo con sponsor tecnici la Cna di Imperia e l’azienda Ravera Bio di Albenga, è stato rinviato a data da destinarsi.

“La decisione è conseguente ai provvedimenti regionali e comunali legati alla prevenzione dal Coronavirus – spiega Claudio Porchia, presidente dell’Associazione Ristoranti della tavolozza e ideatore della manifestazione – e speriamo di poterla riproporre entro l’estate non appena terminata la situazione di emergenza sanitaria. Il programma, che avevamo definito stava raccogliendo numerose e importanti adesioni e, anche grazie a nuove collaborazioni, si proponeva come un vero e proprio festival internazionale, mettendo a confronto esperienze molto diverse, ma accomunate dall’utilizzo in cucina del fiore come ingrediente e non come semplice abbellimento della presentazione del piatto. L’interesse per questo tipo di cucina è in continua crescita come ha dimostrato il recente successo al Festival del giornalismo alimentare di Torino, dove oltre 500 giornalisti hanno gustato un intero menù a base di fiori. Voglio ringraziare in particolare la Fondazione Villa Ormond per la disponibilità e la condivisione di un progetto che vuole portare a far conoscere la città di Sanremo anche come la capitale della cucina con i fiori”.