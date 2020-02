In ottemperanza a quanto riportato nell’ordinanza regionale, la Giunta Comunale, in due distinti incontri, svoltisi nella giornata di ieri 23 febbraio e in una successiva riunione svoltasi nelle prime ore della giornata odierna, ha deciso di estendere le prescrizioni di chiusura anche agli impianti sportivi di proprietà comunale, e di rinviare il mercato settimanale di giovedì 27 febbraio.

Su richiesta di alcuni dipendenti comunali, in particolare di coloro che operano a diretto contatto con il pubblico senza vetro di protezione, verrà predisposta la chiusura temporanea dell’ufficio al pubblico.

Verranno altresì rinviate le manifestazioni culturali e ricreative previste per la settimana fino al primo marzo.

L’Amministrazione Comunale sta predisponendo una comunicazione che verrà inviata alle strutture ricettive affinchè effettuino una verifica puntuale della provenienza dei relativi ospiti, al fine di segnalare alle autorità competenti l’eventuale presenza di persone provenienti dalle “aree rosse” già individuate nel decreto del Ministero della Sanità, sottoposte ad osservazione.

Le decisioni di cui sopra sono state prese alla presenza delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile e dei Dirigenti Comunali.

Sono misure temporanee che vengono prese al solo fine di tutelare la salute pubblica, ci auguriamo di poterle revocare al più presto.

Il Sindaco

Dott. Vittorio Ingenito