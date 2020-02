Seconda giornata di gara alla Carnival Race 2020 di vela.

Bellissima giornata a Marina degli Aregai con ben tre prove disputate per tutti i gruppi con un bel vento da Est tra li 8 e i 12 nodi.

Da oggi flotte divise per la classe 420 in GOLD e SILVER dopo ben 5 prove disputate e quindi con anche la possibilità di scartare il risultato peggiore per ogni equipaggio.

L’ottima organizzazione in mare è riuscita a cambiare i percorsi senza alcuna esitazione nei cambi di vento.

Oggi, 22 febbraio, partenza prevista alle ore 11 durante la quale si incomincerà a delineare una classifica importante.

In testa alla classica Open, dopo cinque prove, i francesi Delerce-Rossi seguiti dai fratelli napoletani Figlia di Granara.

Bene per lo Yacht Club Sanremo che seleziona ben tre equipaggi per la flotta GOLD.

Nella classifica Woman, in testa le polacche Korsak – Cendrowska davanti alla greche Vartholomaiou – Metaxia.

Tre equipaggi dello Yacht Club Sanremmo nella parte alta della classifica: Ierardi – Taddei, Terzi – Gentili e Giargia – Galuppo.

Nella classe 470 in testa l’equipaggio ucraino Shvets – Koshova seguito dagli italiani Marchesini – Festo.

Domani grande battaglia in mare e domenica gran finale.