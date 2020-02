La società, i calciatori e l’intero staff dell’Ospedaletti desiderano porgere le loro più sentite condoglianze per la scomparsa di Marisa Maccario, nonna del nostro ragazzo classe 2006 Michele Molinali.

