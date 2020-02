Ricordiamo che a fine gennaio il 38 enne aveva cenato con un collega appena rientrato dalla Cina e che a quanto pare a quel tempo era asintomatico salvo poi ammalarsi in forma più lieve nei giorni successivi,si trova all’ospedale Sacco di Milano, il 38 enne ha poi partecipato il 2 febbraio alla mezza maratona di Portofino. Intanto tre paesi hanno chiuso i luoghi pubblici 250 persone sono in quarantena

La situazione Coronavirus in Lombardia è diventata seria con 6 persone ricoverate di cui una grave. Si tratta del 38 enne che mercoledì è stato ricoverato con la polmonite presso l’ospedale di Codogno nel lodigiano. L’uomo nei giorni precedenti al ricovero si era presentato in pronto soccorso ma era stato rimandato a casa.