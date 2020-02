Domenica 23 febbraio sarà organizzato un evento a favore dei bambini di Chernobyl. L’aperitivo a favore del “Progetto Chernobyl” si terrà dalle ore 18.30 al “Bar Acquolina” di Ventimiglia (Passeggiata Oberdan 39).

Molte persone pensano erroneamente che Chernobyl ormai non sia più un problema dato che sono passati 30 anni dall’esplosione, ma purtroppo non è affatto così… Il sarcofago costruito addosso alla centrale che si pensava coprisse le radiazioni è scaduto proprio nel 2016 ed in realtà è già tutto crepato, cosa peggiore le falde acquifere sono state intaccate fino al Mar Nero e questo significa che per le zone limitrofe (probabilmente anche per noi!) i problemi tornano ad essere importanti.

Durante l’incontro verranno dunque spiegate due cose importanti: l’esperienza di accogliere bambini Bielorussi troppo vicini alla centrale per poter riuscire a sconfiggere le radiazioni e l’importanza dell’alimentazione sana che gli stessi potrebbero assumere trascorrendo un periodo almeno di un mese in Italia. La serata sarà dunque una piacevole occasione per conoscere qualcosa di questa triste realtà.

Con il ricavato delle offerte del 2019 abbiamo:



Aiuti per l’Orfanotrofio di un villaggio Sostegno nelle spese mensili per l’acquisto di medicinali utilizzati per la struttura e gli ospiti presenti. Sostenute le spese di un intervento di fibrotomia graduale con utilizzo di laser per intervento puntuale in corrispondenza del muscolo spastico di un bambino Fornitura strumenti medicali per ambulatorio dentistico di un villaggio Mantenute le spese dell’Auto Smile utilizzata dai medici di un Ambulatorio nel villaggio per trasporto malati e trasporto medici dalla città al villaggio. Continua nostro sostegno per manutenzione filtri dell’impianto di filtrazione dell’acqua per scuola materna di un villaggio Acquisto della macchina Uv battericida: con l’utilizzo di questo strumento i bambini che si sono ammalati, hanno diminuito il loro periodo di malattia da 11 giorni a 4 giorni. Contributo economico per famiglia con bambini affetti da problemi gravi ai reni, già trapiantati, che vivono nel villaggio di Babici. Abbiamo inoltre promosso uno scambio culturale tra la Scuola Alberghiera di Gomel con la Scuola Alberghiera “GaeAulenti” di Cavaglià, Biella e Mosso.

In Italia i bambini ospitati dalla nostra Associazione sono stati complessivamente 158.

Stiamo dunque cercando famiglie che siano interessate a continuare e condividere il nostro progetto diffondendo questa esperienza che tocca il cuore ed arricchisce la mente!. Chi fosse interessato chiami la psicoterapeuta Dr.ssa P. Sciolla 3498521311 per ricevere tutte le informazioni. I costi che le famiglie dovranno sostenere sono esclusivamente le spese del viaggio e naturalmente del mantenimento durante il soggiorno estivo o invernale presso la loro abitazione. Possono richiedere il piccolo ospite anche donne single. Per qualsiasi informazione chiamate!