Senza lavoro, immigrato, trova un portafogli con 400 euro, carte di credito e documenti e lo porta ai Carabinieri a Luni (La Spezia). John Eromosele Antony, 35 anni originario della Nigeria, stava rientrando da Carrara dove si era recato per un lavoro precario e ha notato il portafogli. Il sindaco Alessandro Silvestri ha voluto ringraziare l’uomo per il gesto pubblicando un annuncio sulla pagina del Comune affinché qualcuno gli offra un posto di lavoro.

