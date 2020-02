Nuovo importante riconoscimento per il settore giovanile dell’Ospedaletti. Sono ben 10 le convocazioni di giovani orange con società professionistiche e rappresentative regionali.

I classe 2006 Otis Caporusso e Alessandro Burlandi sono stati scelti per un provino al Genoa, mentre il loro pari età Matteo Vitan è stato convocato dalla Sampdoria. Importante chance anche per Alex Paraschiva (2004), in prova con il Pontedera.

Sono sei le convocazioni in rappresentativa. Stefano Cassini, Mattia Foti e Francesco Boeri si alleneranno con la Regionale Under17; Simone Cambiaso, Valentino Cassini e Simone Facente faranno parte della Regionale Under 19.

Dieci convocazioni che sono grande motivo di orgoglio per la società, i tecnici e tutto lo staff che ogni giorno lavora sul campo per la crescita sportiva e umana dei calciatori del futuro.