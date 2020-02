Durante il derby tra Inter e Milan gruppi di ultras del Nizza gemellati con quelli neroazzurri si sino resi responsabili di tafferugli. Fuori dallo stadio San Siro hanno attaccato la polizia con un fitto lancio di bottiglie. Un tifoso nizzardo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il Questore di Milano ha chiesto ai colleghi di Imperia di potenziare i controlli ai tifosi del Nizza, alla barriera autostradale di Ventimiglia e sui treni in vista dei prossimi incontri dell’Inter a San Siro, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

