Il pranzo è al sacco (non incluso nell’escursione).

Il BOSCO DELLE NAVETTE un tempo inesauribile riserva di pregiato legname, è uno splendido bosco che ospita tappeti rossi di rododendri all’ombra di larici e abeti bianchi, con varie specie arboree e numerose orchidee spontanee. Da Upega si segue inizialmente la strada innevata fino alla chiesetta della Madonna della Neve (m 1336). Si abbandona quindi la strada e si entra nel bosco, seguendo un costone noto come Costa del Gaglio. Dopo una serie di diagonali nel bosco, si raggiunge una piccola conca dove si trovano le case dei Cacciatori (m 1835). Dal qui si prosegue salendo fino ad incontrare la stradina innevata che collega Monesi al Colle di Tenda. Ritorno dallo stesso itinerario oppure, se le condizioni della neve lo permettono anello da Poggio del lagone e Pian Formigola.