Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia si piazza secondo nella Coppa Regione Liguria di calcio a 5 AMF. I biancorossi hanno perso la finalissima, organizzata dalla Federazione Italiana Football Sala, contro Parafarmacia Valle Pro Seborga, ma conquistano comunque un posto sul podio. Inoltre Francesco Cardinale vince il premio per “Miglior giocatore”. Un bel risultato per la società del Don Bosco Vallecrosia Intemelia.

