Una nottata che ha visto la città dei fiori sferzata,come il resto della provincia, da raffiche di vento anche a 100 km orari. In particolare risultano danni nel levante di Sanremo in zona La Vesca-Bussana dove un albero è caduto a causa del vento tranciando dei cavi elettrici sul posto i Vigili del Fuoco disagi per la circolazione stradale possibile in entrata e uscita dall’Aurelia Bis.

