Pronto il calendario per la prima parte della stagione 2020 della Serie B di pallapugno. Dodici le formazioni al via del campionato che inizierà nel week-end di Pasqua, da sabato 11 a lunedì 13 aprile: 132 partite divise in 22 giornate della regular season, che si concluderà il 20 agosto 2020.

Le 12 squadre iscritte si affronteranno, nella prima fase, in un classico girone all’italiana. Al termine della regular season, le prime otto classificate accederanno al tabellone finale con gare di andata, ritorno ed eventuale spareggio. La prima classificata, al termine del tabellone finale, sarà promossa in Serie A. Le ultime quattro classificate al termine della regular season si sfideranno in una serie di spareggi con partite di andata, ritorno ed eventuale “bella”. Le perdenti di tali sfide retrocederanno in Serie C1.

La presentazione del campionato si terrà sabato 28 marzo, alle 18, nel Centro polifunzionale di Niella Belbo, in Alta Langa.

Coppa Italia: al termine del girone di andata della regular season le prime quattro classificate accederanno alle semifinali in gara unica a Ceva e a Canale. La finale si giocherà a Santo Stefano Belbo, venerdì 28 agosto, alle 21.



Correlati