Storia voce dei Litfiba, Piero Pelù, alla soglia dei 58 anni (che compirà lunedì 10), debutta al Festival di Sanremo con la canzone “Il Gigante”. Dopo aver pubblicato cinque album da solista ha scelto di festeggiare gareggiando all’Ariston i suoi 40 anni di carriera, nata a Firenze l’8 marzo 1990. A Sanremo Pelù nei giorni scorsi è stato protagonista di una tappa del Clean Beach Tour con Legambiente e Wwf. “Il brano parla di nascite e rinascite dal punto di vista di un nonno ed è ispirata dai ragazzi del carcere di Nisida, con cui ho fatto un progetto musicale. Dedico la canzone a mio nipote Rocco, che ha 3 anni a marzo” dice Pelù. Il 21 febbraio uscirà il suo nuovo album di inediti “Pugili fragili”, il 20° in totale della sua carriera.