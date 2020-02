Enrico Nigiotti, 32enne cantautore livornese, è al terzo Festival di Sanremo, dopo averne vissuto uno tra i Campioni ed uno tra le Nuove Proposte (nel 2015). Terzo a “X Factor” nel 2017, ha scritto canzoni anche per Eros Ramazzotti e Laura Pausini. Quest’anno gareggia a Sanremo con il brano “Baciami adesso”, canzone d’amore dedicata alla fidanzata Giulia. La canzone è inserita nel nuovo album che uscirà il 14 febbraio e si intitola “Nigio”. Il 2 maggio da Bologna prenderà il via il suo nuovo tour.

“Non vedo differenze tra il Festival di Sanremo ed un talent-show. In entrambi i casi ci si mette in gioco e si partecipa per mettersi in luce. Non capisco perché si critichino tanto i talent e non Sanremo. Allucinante che io sia sempre considerato un ex dei talent: io sono io, ovunque mi mettano. La vita è un viaggio, ci sono tante fermate: è bello farle tutte. Stasera canterò all’una e 55, portatemi una brioche ed un cappuccino” afferma Nigiotti.

Contenuto non disponibile

Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"