Domenica di gare e sorrisi alla Piscina di Via Matteotti a Loano dove sono scesi in vasca gli Esordienti ‘C’ per la II° Prova di Nuoto del Ponente Ligure, ospitata dal DoriaNuoto 2000.

I giovanissimi giallorossi, accompagnati dai tecnici Martina Bencardino e Giulio Ieriti, si sono cimentati nella loro prima gara stagionale, dopo che la Rari non aveva preso parte alla I° Prova.

Dopo un po’ di emozione iniziale, gli atleti hanno sfoderato delle buonissime prestazioni che hanno soddisfatto gli allenatori fornendo indicazioni utili per i prossimi appuntamenti.

Nonostante alcune defezioni dovute alle influenze virali del periodo, la Rari si è presentata ai blocchi con nove giovani atleti: Jacopo BOSIA, Giacomo LANINI, Zoe RAVETTO, Thea RAVETTO, Mouna RADWANE, Vittoria STICKEL, Maurizio GIRIBALDI, Carla CALLARI, Bianca EMMOLO.