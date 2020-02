Il Centro Meteo Arpal ha emanato L’AVVISO PER VENTO DI BURRASCA FORTE SU TUTTA LA REGIONE per la giornata di DOMANI, MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO.

Già da OGGI, MARTEDI’ 4 FEBBRAIO, sono attesi venti di tramontana in progressiva intensificazione ed estensione da Ponente verso Levante, forti e irregolari su tutte le zone, con raffiche fino a 60-70 km/h lungo le coste, in particolare allo sbocco delle valli e in corrispondenza dei crinali e 90-100 km/h sui rilievi.

Per MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO, dalle prime ore della notte è prevista un’ulteriore intensificazione dei venti di tramontana con valori fino a burrasca forte, con raffiche fino a 70-80 km/h lungo le aree costiere, in particolare allo sbocco delle valli e in corrispondenza dei crinali e oltre i 100 km/h sui rilievi. Progressiva attenuazione dei venti a partire dal tardo pomeriggio di mercoledì fino a moderati in serata.