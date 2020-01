L’amministrazione comunale di Taggia informa che con nota protocollo Nr. 2002 del 22/01/2020 è stato pubblicato, all’albo pretorio online, l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse, inerente l’alienazione di un immobile di proprietà comunale, ubicato in Via D. M. Boeri F. 30 mapp. 709. Ogni interessato è invitato a far pervenire la propria manifestazione di interesse in busta chiusa, utilizzando il modulo (ALL. A) pubblicato sul sito comunale, entro il 24 febbraio, da inviarsi a mezzo posta o consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Taggia – Via S. Francesco 441 – 18018 Taggia, avendo cura di allegare fotocopia di documento di identità.

