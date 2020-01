A Sanremo i Poliziotti di Quartiere hanno individuato un 35enne di origini pugliesi segnalato dai cittadini come autore di insistenti molestie e richieste di soldi. Nelle scorse settimane, si era anche improvvisato parcheggiatore insieme ad un complice, già destinatario nei giorni scorsi di un Foglio di Via. Considerati i suoi numerosi precedenti di polizia, soprattutto per reati contro il patrimonio, l’uomo è stato allontanato da Sanremo con Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore di Imperia. I poliziotti lo deferivano altresì all’Autorità Giudiziaria per esercizio molesto dell’accattonaggio.

Correlati